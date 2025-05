YouTube inizia la lotta con i trailer IA: a due grandi canali sono stati bloccati i guadagni

I dettagli sui canali sospesi da YouTube

YouTube ha per ora sospeso due grossi canali YouTube che si occupano di questo tipo di contenuti: Screen Culture e KH Studio. Hanno rispettivamente 1,4 milioni e 724.000 iscritti, calcolando solo i canali principali. Erano stati già sospesi a marzo, ma ora YouTube ha spinto sull'acceleratore e ha bloccato due canali secondari di proprietà di Screen Culture e KH Studio: Screen Trailers e Royal Trailer.

"L'applicazione di questa decisione - compresa la sospensione dal programma partner di YouTube - è valida per tutti i canali che potrebbero essere di proprietà di o gestiti dal creatore colpito". Questo è quanto si legge in un comunicato di YouTube, che quindi conferma che agisce su tutti gli account minori collegati ai canali principali bloccati.

Secondo un report di Deadline, in realtà i canali IA non sono del tutto un problema per le grandi compagnie, visto che aziende come Warner Bros. Discovery e Sony hanno preso una fetta dei guadagni da canali come Screen Culture. I detentori delle IP, quindi, non hanno alle volte grandi motivi per bloccare questi video, almeno fintanto che continuano a guadagnare.

Un esempio di una copertina di un trailer fasullo dei Thunderbolts*

La speranza è che ora - con le nuove regole di YouTube - i canali di questo tipo diminuiscano di numero e che la produzione di trailer fasulli scompaia, anche per disincentivare la disinformazione e dare più spazio a contenuti di qualità e originali.

