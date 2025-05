Gli occhiali Ray-Ban Meta ora riconoscono le immagini anche in Italia

Da oggi anche gli utenti italiani possono sfruttare una delle funzioni più avanzate e attese degli occhiali smart Ray-Ban Meta : si tratta di "Meta AI with Vision", la capacità dell'assistente intelligente di analizzare e interpretare il contenuto visivo delle foto scattate con gli occhiali . La funzione, già disponibile in altri Paesi, è stata abilitata anche in Italia attraverso un aggiornamento dell'app Meta AI (ex Meta View), che molti utenti hanno già trovato attiva dopo l'ultimo popup informativo.

Come funziona “Meta AI with Vision”

Il cuore del sistema è l'AI multimodale basata su LLaMA 3.2, in grado di interpretare informazioni visive e testuali in modo combinato. Quando si scatta una foto, questa viene elaborata in cloud (in formato leggero per velocizzare l'analisi), e in pochi secondi l'utente riceve una risposta vocale che spiega o approfondisce ciò che è stato fotografato. Il tutto avviene tramite l'app Meta AI installata sullo smartphone connesso agli occhiali.

Gli occhiali Ray-Ban Meta

La varietà di utilizzo è già ampia: si possono identificare segnali, tradurre poster o insegne, riconoscere edifici oppure chiedere suggerimenti su un prodotto visibile in vetrina. L'idea è trasformare gli occhiali smart in una guida intelligente e personale, in grado di fornire informazioni contestuali sul mondo che ci circonda.