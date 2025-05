Kojima svela idee innovative per dei videogiochi, compresa una scartata per Death Strading 2

Non ha solo parlato di idee passate, ma ha anche indicato una idea che non ha ancora utilizzato, compresa una che è stata scartata da Death Stranding 2: On the Beach .

Hideo Kojima ha svelato al mondo nuove idee che ha avuto per dei videogiochi, all'interno del podcast radio KOJI10. Nell'episodio 17 ha parlato del modo in cui il tempo reale può essere usato all'interno dei videogiochi.

Le quattro idee di Kojima per l'uso del tempo nei videogiochi

Ricordiamo che Kojima ha più volte usato il tempo reale nei propri videogiochi, ad esempio in Metal Gear Solid 3: Snake Eater per PS2 nel quale il cibo andava a male dopo alcuni giorni reali. Il cibo marcio poteva far star male Snake oppure i nemici.

"Ho pensato di far crescere i capelli dei personaggi nei giochi", rivela Kojima. "In origine, in Death Stranding 2, volevo che la barba di Sam crescesse gradualmente nel corso del tempo e che il giocatore dovesse radersela. Se non lo avessero fatto, Sam avrebbe finito per sembrare trasandato", spiega. "Tuttavia, dato che Norman Reedus è una grande star, non volevo farlo apparire brutto!". Nonostante ciò, il director afferma che si tratta di un elemento che potrebbe aggiungere un giorno a un altro gioco.

Kojima ha anche proposto tre altre idee per nuovi giochi. Il primo è una sorta di gioco della vita: "Inizia con il giocatore che nasce, è un bambino e poi gradualmente nel tempo diventa un adulto. Nel gioco si combattono vari nemici. Se si continua a giocare si diventa un uomo di 70 o 80 anni. Tuttavia, a questa età sarete più deboli e la vostra vista peggiorerà. Quando si è adolescenti si è in grado di correre più velocemente, ma quando si raggiungono i 60 anni si rallenta un po'", spiega Kojima, rivelando che sebbene il personaggio sia in condizioni fisiche migliori quando è più giovane, avrà più conoscenza ed esperienza quando è più vecchio. Questo invecchiamento influenzerà la strategia con cui si affrontano i nemici. "Ma nessuno lo comprerebbe!". Aggiunge Kojima.

Un'altra idea che ha menzionato è un gioco in cui si crea qualcosa che richiede tempo per maturare, come il vino o il formaggio. Questo richiede che il giocatore continui a giocare gradualmente per un lungo periodo di tempo: sembra una sorta di idle game da tenere sullo sfondo.

Kojima propone anche un "gioco nel quale si dimentica" che il giocatore dovrebbe "giocare velocemente". In questa idea, il personaggio principale dimentica gradualmente informazioni e abilità importanti se ci si prende una pausa troppo lunga dal gioco. Ad esempio, se non si gioca tutti i giorni, il protagonista dimenticherà gradualmente cose come "come sparare con la pistola o qual è il suo lavoro". Questa dimenticanza si accumula fino a quando il giocatore non è più in grado di muoversi. "I giocatori dovrebbero prendersi una settimana di pausa dal lavoro o dalla scuola per giocarci", dice Kojima ridendo.

Parlando sempre di passato del tempo, Death Stranding 2: On the Beach introduce il ciclo giorno/notte e avrà un impatto sul gameplay.