Helldivers 2: Heart of Democracy sembra sia il prossimo grande update, trapelato da Sony stessa

Un altro leak è emerso dai social di Sony, in questo caso con l'account PlayStation ceco che si è fatto sfuggire quello che sembra essere il prossimo grosso aggiornamento per Helldivers 2, chiamato Heart of Democracy e in arrivo a breve.

Dopo un errore simile che ha fatto emergere online la notizia sulla data di uscita di Stellar Blade per PC, un account social di PlayStation colpisce ancora e, in questo caso, fa trapelare la data di uscita di quello che dovrebbe essere il maggiore aggiornamento previsto in questo periodo per Helldivers 2.

Ovviamente non possiamo prenderlo come un annuncio vero e proprio, ma la fonte è sicuramente autorevole, a dir poco: sembra dunque che Heart of Democracy rappresenti la nuova evoluzione di Helldivers 2 in arrivo a breve.