Helldivers 2 ha ricevuto un grosso update con nuovi Illuminati e modifiche per le armi

Helldivers 2 chiama all'adunata tutti i difensori della Super Terra per far fronte alla minaccia degli Illuminati , che hanno avuto l'ipudenza di lanciare un'offensiva su larga scala e di invadere la patria della democrazia controllata.

Le novità dell'aggiornamento

La patch introduce dei nemici inediti per la fazione degli Illuminati. Tra le nuove minacce troviamo la Manta, un combattente aereo che esegue bombardamenti a tappeto, il Supervisore radioso, che ha la capacita di scaricare raffiche di fuoco sugli Helldivers in copertura, e il più terrificante di tuti, il Massadicarne, una sorta di Frankenstein alieno formato da parti di Senzavoto unite in un unico brutale essere.

È stato introdotto anche un sistema di progressione e modifiche per la maggiore parte delle armi. Utilizzandole in missione il loro livello aumenterà e si sbloccheranno nuovi accessori da riscattare con i punti Requisizione per modificare le loro caratteristiche e l'aspetto. Ad esempio, è possibile migliorare la precisione dei mirini, regolare la capacità del caricatore o aggiungere degli accessori sottocanna per migliorare la presa.

Un'altra novità è che il Superstore ora presenta l'intero catalogo in ogni momento, senza più rotazioni settimanali. Inoltre sono stati aggiunti dei motivi VRR per i Titoli di Guerra "Commando Viper", "Fiamma della Libertà", "Corpo agenti chimici" e "Tutori della Verità". Si potranno sbloccare dal 15 maggio, in concomitanza con il lancio di "Maestri di Cerimonie".

Le note dell'aggiornamento sono lunghissime e includono anche numerose correzioni e modifiche al bilanciamento. Potrete leggerle a questo indirizzo.