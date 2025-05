Clair Obscur: Expedition 33 non ha una modalità foto, ma si possono comunque prendere delle belle immagini, ecco come

Sicuramente, giocando a Clair Obscur: Expedition 33 vi è venuta voglia di catturare qualche immagine , vista la bellezza dei personaggi e delle ambientazioni. Come non passare ore a immortalare Lune negli ambienti di gioco? Peccato che manchi una modalità fotografica e che occorra arrangiarsi. In realtà c'è un trucco per ottenere comunque delle immagini pulite. Lo ha spiegato l'utente X @itsmebelb, lodato proprio per la qualità dei suoi scatti.

Come scattare foto

Il sistema è in realtà molto semplice: 1) trovate un oggetto dell'altezza del personaggio selezionato; 2) fate ruotare la telecamera; 3) sperate che gli altri membri del party non si mettano in mezzo.

Praticamente, ruotando la telecamera stando vicino a un oggetto alto come il personaggio, lo stesso diventerà trasparente per non bloccare l'inquadratura.

E per il problema dei membri del party che rovinano le foto? Alcuni hanno trovato una scappatoia anche per quelli: basta rimuoverli dal party provvisoriamente. In effetti non ci vuole molto.

Il processo di cattura delle immagini descritto da @itsmebelb è simile a quello che molti usano in Elden Ring. Certo, una modalità foto permetterebbe di usare anche i membri del party in modo più creativo. Speriamo che Sandfall Interactive l'aggiunga in futuro.

Intanto possiamo giocare Clair Obscur: Expedition 33 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S, ma solo dopo aver letto la nostra recensione.