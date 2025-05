Samsung mostra il futuro con QD-EL, OLED che misurano il battito e microdisplay super alla DisplayWeek 2025

Tutti i nuovi display Samsung

Il prototipo di display Sensor OLED, come detto, integra direttamente nel pannello le funzionalità di riconoscimento delle impronte digitali e il monitoraggio della salute cardiovascolare sull'intera superficie dello schermo. Questo è possibile grazie all'integrazione di fotodiodi organici (OPD) direttamente durante il processo di deposizione dell'OLED, per creare di fatto un OLED bidirezionale.

Oltre alla tradizionale autenticazione biometrica tramite impronta digitale, questo display è in grado di misurare dati biometrici cruciali come la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e i livelli di stress. Tale capacità si basa sulla differente riflessione della luce OLED in risposta alle contrazioni e ai rilassamenti dei vasi sanguigni, aprendo scenari inediti per il monitoraggio continuo e non invasivo della salute direttamente attraverso lo schermo di un dispositivo.

Il nuovo microdisplay OLED è invece uno schermo da 1.4 pollici che vanta una risoluzione di 5200x4000 pixel, raggiungendo una densità di 5000 PPI (pixel per pollice), una frequenza di aggiornamento di 120Hz, una luminosità massima di 15.000 nits e una copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3.arallelamente, Samsung ha mostrato un altro microdisplay a emissione diretta da 20.000 nits con una densità di 4200 PPI, definito come il microdisplay OLED con la più alta luminanza del settore, pur non considerando le prestazioni del display da 60.000 nits di INT Tech. La tecnologia a emissione diretta di questo display è frutto dello sviluppo di eMagin, azienda acquisita da Samsung Display nel 2023. Questi microdisplay ad altissime prestazioni si candidano a diventare componenti chiave per la prossima generazione di dispositivi di realtà aumentata e virtuale.

Il microdisplay RGB OLEDoS di Samsung Display da 5,000 PPI

L'azienda ha anche mostrato ulteriori prototipi OLED, tra cui un display pieghevole da 18.1 pollici, che suggerisce possibili applicazioni per tablet e laptop del futuro, e un display OLED trapezoidale da 3.38 pollici, specificamente progettato per lo schermo esterno di telefoni pieghevoli a conchiglia. Quest'ultimo è stato realizzato grazie alla più recente tecnologia di taglio laser di Samsung Display, che permette di ottenere forme complesse e personalizzate per rispondere alle esigenze di design dei dispositivi portatili.

Samsung ha mostrato inoltre un nuovo dispositivo QD-EL (Quantum Dot Electro-Luminescent) privo di cadmio, che utilizza i quantum dot come materiali emissivi. L'ultimo prototipo presentato vanta una risoluzione di 264 PPI e una luminosità di 400 nits. Samsung ha sottolineato come questo pannello raggiunga la più alta luminanza tra tutti i prototipi QD-EL divulgati finora, evidenziando i progressi significativi ottenuti nell'aumentare la durata del materiale emissivo blu a quantum dot.

Il nuovo Samsung EL-QD

Infine, Samsung ha riproposto il suo display microLED flessibile ed estendibile, una tecnologia già mostrata in precedenza. Sebbene non si tratti di una novità assoluta di quest'anno, la sua presenza testimonia l'impegno continuo di Samsung nella ricerca e sviluppo di display flessibili e adattabili a diverse forme e superfici.

E voi che cosa ne pensate di queste novità? Quale tecnologia vi sembra più promettente? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto Samsung Galaxy S25 Edge è ufficiale: tutto su prezzo, colorazioni e specifiche tecniche.