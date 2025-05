Commandos: Origins per PC è in sconto su Instant Gaming: tattica e azione nella Seconda Guerra Mondiale

Commandos: Origins è ora acquistabile su Instant Gaming al prezzo scontato di 29,99€ rispetto al prezzo originale di 50€. Con l'IVA applicata in Italia al 22%, il prezzo finale sarà di circa 36,59€ . Un prezzo ideale per riscoprire un genere amatissimo, con una nuova avventura ambientata nella Seconda Guerra Mondiale, ricca di missioni furtive e operazioni ad alto rischio. Potete acquistarlo cliccando su questo link o sul bottone qui sotto. Lo sconto proposto su Instant Gaming è molto interessante per un titolo appena uscito, considerando anche che si tratta di una key ufficiale per Steam.

Un ritorno tattico nel cuore della guerra

Commandos: Origins racconta la nascita della leggendaria squadra d'élite che ha definito un genere. Nei panni del Berretto Verde e dei suoi cinque compagni, prenderai parte a missioni pericolose e ad alto rischio. Sabotaggi, salvataggi, infiltrazioni e fughe: ogni operazione richiederà una combinazione intelligente di abilità e strategia, sfruttando al massimo le specializzazioni di ogni membro della squadra.

Grazie a un'interfaccia rivisitata, controlli intuitivi e ambientazioni fedeli al periodo storico, Commandos: Origins riesce a modernizzare l'esperienza senza perdere il fascino dell'originale. Potrai giocare in solitaria oppure in cooperativa per due giocatori, sia online che in locale a schermo condiviso, affrontando più di dieci missioni in scenari storici come l'Artico, il Nord Africa e il fronte europeo.