Mac è meglio di Windows 11: parola di un top manager Microsoft

L'affermazione di Fernando, sebbene rilasciata con un tono leggero e autoironico, ha suscitato un notevole interesse in quanto proveniente da una figura di spicco all'interno di Microsoft. Il dirigente ha infatti commentato: "Se Ballmer fosse ancora CEO, sarei licenziato per questo tweet", alludendo al noto temperamento dell'ex amministratore delegato dell'azienda. Il post, pubblicato sul suo profilo X ufficiale, ha superato rapidamente le 700 mila visualizzazioni e gli undicimila "mi piace", evidenziando la sorpresa e la curiosità generate da tale esternazione.

Il tweet di Merill Fernando

In seguito all'inaspettata viralità del suo tweet, Fernando ha voluto chiarire il suo punto di vista, fornendo dettagli sul suo ambiente di lavoro e sulle sue scelte tecnologiche personali. Ha rivelato di utilizzare prevalentemente un MacBook Pro fornito da Microsoft, sottolineando come l'azienda offra ai propri dipendenti la libertà di scegliere tra dispositivi Mac e PC Windows. Per i suoi progetti personali, che includono podcast, newsletter e iniziative open-source, si affida invece a un Mac Studio.

Il tweet del dirigente Merill Fernando

Il dirigente ha inoltre spiegato le modalità con cui integra i servizi Microsoft nel suo flusso di lavoro quotidiano. Accede a piattaforme come DevBox da remoto attraverso l'applicazione Windows per macOS. Per quelle attività che richiedono specificamente l'ambiente Windows, Fernando ricorre all'utilizzo di macchine virtuali tramite software come Parallels. Questa configurazione evidenzia una flessibilità nell'adozione di diverse tecnologie, adattandole alle specifiche esigenze professionali e personali.

Per quanto riguarda la produttività, il product manager di Microsoft ha menzionato Raycast come uno strumento essenziale per la gestione delle sue attività. Questa applicazione gli consente di navigare rapidamente tra diverse piattaforme come Teams, Outlook, VSCode e Terminale, grazie alla possibilità di personalizzare le scorciatoie da tastiera. Per la navigazione web, adotta un approccio duale, utilizzando Microsoft Edge per le attività lavorative e Arc per la navigazione personale.

E voi che cosa ne pensate? Qual è secondo voi il miglior sistema operativo? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto Microsoft ha annunciato un nuovo evento con nuovi potenziali laptop in arrivo.