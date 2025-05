Le tessere di ricarica del PS Store sono in sconto: potete risparmiare sui vostri acquisti digitali

Se siete in cerca di qualche nuovo videogioco su PlayStation e volete fare degli acquisti su PS Store, è molto meglio evitare di pagare con la carta direttamente. È meglio fare un rapido passaggio aggiuntivo per risparmiare un po' di più. Potete infatti acquistare una tessera di ricarica del portafogli PlayStation in sconto su Instant Gaming. Potete ad esempio ottenere 60€ di credito pagando invece 54,99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo che vi indichiamo è già quello finale, perché a questo prodotto non si applica l'IVA. Sono disponibili vari tagli per le tessere di ricarica, ma quello da 60€ ha lo sconto migliore. Ovviamente potete acquistare più card in un colpo solo.

Come si usa la ricarica del PS Store comprata da Instant Gaming

Una volta che siete su Instant Gaming, potete acquistare la ricarica che preferite per il PS Store. Nell'arco di pochi attimi dopo il pagamento, riceverete un codice alfanumerico che va inserito tramite il vostro account del PlayStation Store. Non dovete far altro se non accedere, selezionare la voce "Riscatta codice" e inserire la sequenza che avete ricevuto. In pochi clic avrete ricaricato il vostro portafogli e potrete subito fare acquisti. Bastano pochi minuti dall'inizio alla fine, per ottenere credito aggiuntivo e risparmiare.

La ricarica del PS Store

Una volta che avete il credito, potete usarlo per qualsiasi prodotto presente all'interno del PlayStation Store. Potete comprare videogiochi completi, così come i DLC o le espansioni, ma anche valute di gioco e abbonamenti come PS Plus. Se avete del credito per lo Store, non avete bisogno di una carta di credito. Inoltre, il credito PS Store venduto da Instant Gaming è ottimo anche per fare un regalo a una persona che gioca con PS4 o PS5.