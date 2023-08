Where Winds Meet, un nuovo e promettente action RPG cinese

La demo PC di Where Winds Meet provata alla Gamescom non è stata lunghissima, ma ha certamente permesso di vedere più da vicino tutte le maggiori meccaniche di gioco che lo sviluppatore cinese Everstone Studio ha previsto per il suo titolo.

Nei giorni che hanno preceduto la Gamescom 2023 non s'è parlato d'altro che di Black Myth: Wukong e della sua demo destinata al mercato cinese, portata poi tra gli stand della fiera tedesca (e che abbiamo testato ). Ma c'è un altro gioco in arrivo dalla Cina, assai promettente, che abbiamo provato, ovvero Where Winds Meet. Parliamo di un action RGP a mondo aperto davvero ricchissimo di contenuti, curato e decisamente intrigante sotto molti punti di vista.

"Dove s'incontrano i venti", lo dobbiamo ammettere, è un titolo davvero poetico, e che ben trasmette l'atmosfera un po' onirica del prodotto. Where Winds Meet è un gioco fantasy di stampo Wuxia (quel filone narrativo che narra di imprese eroiche), ma radicato nella storia della Cina, in una manciata di anni tra la dinastia Song e la Tang, avvicendatesi in un lasso di tempo molto più vasto conosciuto come il Periodo delle Cinque Dinastie e Dieci regni. Questo momento storico dell'antica Cina è caratterizzato da una forte frammentazione politica, uno dei periodi antichi più cupi del paese. Nel turbinio di questa tumultuosa pagina di storia si muove il protagonista, uno spadaccino destinato a diventare un eroe. O eroina.

Nostro malgrado, abbiamo dovuto giocare con mouse e tastiera; lo sviluppatore assicura il pieno supporto al gamepad, non disponibile però per questa demo. Eppure, nonostante l'idea non ci entusiasmasse, l' azione era comprensibile e assolutamente leggibile anche tra le mille acrobazie. Le armi che abbiamo visto nella demo erano spada, lancia, ventaglio e arco, ognuna di queste con un set di animazioni e potenziamenti unici. Le abilità di combattimento invece rimandano alla composizione della build e si rifanno alle scuole di arti marziali ispirate alle movenze animali.

La demo si è aperta con un tutorial dedicato al combattimento . Il combat system è assolutamente in linea con le aspettative che ci eravamo fatti guardando il trailer dell'anno scorso. I tratti che lo caratterizzano sono quelli accomunabili a tanti esponenti del genere, con un sistema di combo in cui si possono concatenare attacchi leggeri, pesanti e speciali, oltre a schivate, parate e contrattacchi. Vi sarà un'ovvia variazione in base alle abilità sbloccate e all'arma utilizzata, ma ci è sembrato tutto piuttosto divertente , oltre che incredibilmente fluido. Certamente non si può parlare di antica Cina senza scomodare le arti marziali, qui riprodotte in una serie sterminata di animazioni uniche e dall'impatto incredibilmente scenografico.

Ancor più interessante il sistema dei tratti associati alla build, che non abbiamo compreso fino in fondo perché la demo era troppo breve e non continua, rendendo impossibile capire il reale peso di quella personalizzazione. In sintesi, durante la creazione del personaggio, si apre un folto menù ricolmo di attributi. Le parole, però, non rimandano a nessuna caratteristica tipica dei giochi di ruolo, e quelle presenti erano molto più vaghe, come "poesia", "eloquenza" o "perseveranza". Queste parole sono divise in gruppi, come se ognuna di esse avesse un punteggio; l'obiettivo è sceglierne cinque riempiendo una barretta, bilanciando la scelta in base ai punti assegnati a ogni termine. Ogni mix crea una peculiarità unica che verrà incorporata nella nostra build.

Alla fine del tutorial, che culminava con un boss che costringeva ad utilizzare tutte le conoscenze appena apprese, abbiamo assistito ad una scena d'intermezzo, accorgendoci che per tutto quel tempo il nostro personaggio aveva legato in grembo un neonato. Colpo di scena: il bambino è il vero protagonista del gioco. Da lì infatti si salta all' editor del personaggio , che ci ha davvero stupito. Siamo abbastanza certi che con quegli strumenti sia scientificamente impossibile creare un personaggio esteticamente brutto: tutti i modelli, sia maschili che femminili, erano bellissimi. Durante la prova ci viene detto che Where Winds Meet è sviluppato su un motore di gioco proprietario , cosa che rende tutto l'insieme del gioco ancora più impressionante.

Mappa e navigazione

La mappa sembra sconfinata e un po' vuota: scelta o arretratezza della demo?

Il secondo grande binario su cui corre Where Winds Meet è l'esplorazione della mappa open world. Seppur visivamente bellissima, allo stato attuale dello sviluppo abbiamo avuto la sensazione che fosse un po' vuota. I centri abitati sono ricchi e pieni di personaggi pronti ad affibbiare una sequela di missioni secondarie, e sul nostro cammino abbiamo incontrato sia qualche accampamento nemico che un sito nel quale risolvere un piccolo puzzle ambientale. Tra questi punti però ci è sembrato di vedere poco o niente. Non siamo riusciti a capire se lo sviluppatore abbia lavorato per sottrazione, un po' come accade nei The Legend of Zelda di nuovo corso, o se dipende semplicemente dall'avanzamento dei lavori.

Quel che è certo è che la mappa disponibile nella demo era notevole e la dimensione finale sarà davvero gigantesca. Il gioco offre poi la possibilità di dedicarsi anche ad attività rilassanti e non per forza legate alla progressione della storia o crescita del personaggio, come la pesca o i giochi da tavolo.

Come navigare da un punto all'altro tra questi spazi siderali? Le opzioni a disposizione sono tre: una classica monta, il Passo d'Ombra e il Qinggong. Il primo è facilmente spiegabile e si tratta di un cavallo, che potrà anche essere rubato ad altri personaggi. Il Passo d'Ombra (Shadow Stride nella demo) è una sorta di super corsa che consuma energia (il gioco ha anche un sistema di stamina, ndr) e che permette di muoversi molto velocemente, eseguendo grandi balzi se si dispone di una sporgenza rialzata, come un tetto, un albero, una statua o, perché no, la testa di un ignaro passante.

E poi c'è il Qinggong, che è decisamente folle. Nella realtà si tratta di una particolare disciplina del kung-fu che permette a chi la padroneggia di correre su svariate superfici, tra cui anche le pareti verticali, dando l'impressione a chi osserva di librarsi in aria. È una tecnica particolarmente scenografica e spesso utilizzata nel cinema, ad esempio La Foresta dei Pugnali Volanti. In Where Winds Meet però tutto questo prende una piega decisamente fantasiosa e spettacolare visto che il protagonista è letteralmente capace di solcare il cielo a piedi. Immaginate una paravela di Zelda, ma molto d'impatto, dove ogni combo di animazioni dipende dall'arma usata, noi l'abbiamo provata con il ventaglio.