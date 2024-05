In inglese, il verbo "to haunt" vuol dire "infestare, possedere". Ecco perché è perfetta la scelta del nome Hauntii come nome sia del videogioco di Moonloop Games, sia del fantasmino suo protagonista. Il piccolo Hauntii è capace di entrare dentro oggetti ed esseri viventi per assumerne il controllo e sfruttare le loro abilità, in modo tale da riuscire a proseguire nel suo viaggio in una landa misteriosa a cavallo tra la vita e la morte. Un po' come visto in Ghost Trick: Detective Fantasma e in Super Mario Odyssey con il sistema della Cap-tura, per intenderci.

Le premesse sono ottime, e Hauntii si presenta come un prodotto incantevole sulle prime, anche grazie a uno stile visivo realizzato a mano in bicromia. Alla lunga, però, il sistema creato da Moonloop Games si rivela confusionario e poco coinvolgente, incapace di mantenere alta l'attenzione del giocatore per una vicenda - quella del fantasmino - che non riesce a generare un interesse duraturo. Ed è un peccato, perché Hauntii ha delle intuizioni davvero affascinanti.

Ve ne parliamo nel dettaglio nella nostra recensione di Hauntii.