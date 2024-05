Nuovi SSD e HDD esterni da record per SanDisk e Western Digital

Un SSD esterno da 8TB e una serie di HDD portatili da 6TB. Sono questi i prodotti più innovativi presentati da Western Digital nel corso dell'evento "Un caffè con Western Digital", tenutosi a Milano il 22 maggio 2024.

La nuova unità SSD si chiama SanDisk Desk Drive, e con i suoi 8 TB può fregiarsi del titolo di unità allo stato solido esterna per desktop con la capacità più elevata mai raggiunta. Si tratta di un'unità pensata per quei content creator e professionisti che cercano una risposta semplice per eseguire il backup e accedere rapidamente a foto, video e file ad alta risoluzione raccolti in un unico dispositivo. Ma non è tutto. Susan Park, vice presidente consumer solutions di Western Digital, ha infatti aggiunto: "Entro il prossimo anno prevediamo di raddoppiare la capacità del SanDisk Desk Drive da 8TB a 16TB su una singola unità SSD per desktop".

Un'immagine dalla presentazione di Milano "Un caffè con Western Digital"

Le unità SanDisk Desk Drive sono vendute nei tagli da 4TB e 8TB, hanno velocità di lettura fino a 1.000 MB/s e formattazione exFAT, con cavo USB Type-C incluso nella confezione. Hanno garanzia limitata di tre anni e possono essere acquistate presso il Western Digital Store e rivenditori autorizzati al prezzo di 447,99€ per la versione da 4TB e 807,99€ per quella da 8TB. Le nuove unità HDD portatili da 2.5" e 6TB sono invece ora disponibili nelle linee WD My Passport, WD_BLACK P10 Game Drive e SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD. La capacità record per questo formato si può trovare così in tanti dispositivi, che si differenziano per funzioni, stili, prezzo e anche colori.

Le unità WD My Passport Ultra da 6TB e WD My Passport Ultra per Mac da 6TB sono disponibili rispettivamente a 231,99 € e 236,99 €. Le unità WD My Passport da 6TB e WD My Passport per Mac da 6TB sono disponibili rispettivamente a 213,99 € e 217,99 €. L'unità WD My Passport da 6TB che lavora con il cavo USB-C è disponibile a 213,99 €.

L'unità WD_BLACK P10 Game Drive da 6TB è già disponibile a 223,99 €, mentre quella SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD da 6TB sarà disponibile a 286,99 € a partire dalla fine di maggio.

La MicroSD SanDisk a tema Zelda Tears of the Kingdom

Se invece siete interessati a soluzioni pensate specificatamente per il gaming su console, vi ricordiamo l'esistenza delle Micro SD a tema giochi Nintendo per Nintendo Switch e la nostra recensione del WD_BLACK SN850P certificato per PS5.