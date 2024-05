Baldur's Gate 3: capo sceneggiatore ha svelato la sua battuta preferita

Il capo sceneggiatore di Baldur's Gate 3, Adam Smith, ha parlato delle sue battute preferite del gioco, inclusa una con Minthara che ricorda con particolare benevolenza. Fate attenzione, perché stiamo per dare delle piccole ma sostanziali anticipazioni su Baldur's Gate 3 e la sua trama. Se non volete averne, evitate di leggere oltre e recatevi altrove.

Smith ha toccato l'argomento in un'intervista concessa a GamesRadar+, in occasione della Digital Dragons Conference di Cracovia, in cui ha svelato che le sue battute preferite sono spesso nascoste all'interno di scene più ampie: "La scena di Karlach dopo la morte di Gortash, al solo pensiero mi vengono le lacrime agli occhi perché sono un sentimentalone; la fine della storia di Astarion, una volta che Cazador è morto - sono piene di catarsi, il che per me è davvero significativo."

Il dialogo che più gli caro però è un altro e riguarda Minthara, personaggio non proprio amatissimo dai giocatori.