LawBreakers: proseguono le contrattazioni con Nexon per far tornare il gioco

Cliff Bleszinski ha pubblicato un aggiornamento sulla questione LawBreakers, ossia sulla possibilità che il gioco torni disponibile. Stando a lui le contrattazioni con Nexon stanno andando avanti e ora è stato coinvolto un soggetto terzo che vorrebbe vedere il gioco tornare, che ha assunto il suo avvocato per portare avanti la discussione.

Bleszinski: "Il mio amico, che ha il suo studio ed è interessato a ridare vita a LawBreakers, ha ingaggiato il mio avvocato di Los Angeles per negoziare con Nexon a riguardo."

LawBreakers fu lanciato nell'agosto del 2017, accolto positivamente dalla critica e da chi ebbe modo di giocarci. Purtroppo non ebbe un grande successo e lo sviluppo finì per essere fermato, con la chiusura del gioco che avvenne soltanto otto mesi dopo. Ora si parla di un possibile ritorno, anche se non si sa ancora in che termini.

Staremo a vedere come si evolverà la situazione. Del resto è un peccato vedere un designer come Bleszinski fermo al palo dopo averle provate tutte, anche lanciando un battle royale come Radical Heights con le poche risorse che aveva a disposizione.