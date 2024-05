Classifica eShop, Paper Mario: Il Portale Millenario è primo, Little Kitty, Big City va alla grande

La settimana scorsa la prima posizione era stata conquistata dalla piacevole avventura felina Little Kitty, Big City , che comunque può sempre vantare un ottimo secondo posto questa settimana, suggerendo ottimi numeri di vendita (se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Little Kitty, Big City ). Chiude il podio Minecraft in terza posizione. Animal Well , invece è quarto perdendo due posizioni. Vediamo la top 30 al completo.

Come ogni fine settimana è arrivata la classifica dell'eShop di Nintendo Switch. Prevedibilmente il remake di Paper Mario: Il Portale Millenario ha conquistato la vetta riportando un titolo pubblicato da Nintendo in prima posizione dopo diverse settimane.

I giochi esclusivamente in formato digitale

Il tenerissimo protagonista di Little Kitty, Big City

Oltre alla classifica generazione, vediamo anche quella dei giochi venduti esclusivamente in formato digitale. In questo caso non c'è storia, Little Kitty, Big City è al primo posto, seguito dai sempreverdi Stardew Valley e Among Us.