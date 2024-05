Lenovo Legion Go: modello Lite più economico in arrivo con AMD Z1?

Lenovo starebbe lavorando a un nuovo dispositivo portatile per il gaming. Sulla scia del successo ottenuto con il Legion Go, l'azienda vorrebbe ampliare il proprio portafoglio di dispositivi e, in tal senso, si dice che il prossimo modello sarà un'opzione più "compatta e portatile". Il nuovo dispositivo portatile dovrebbe chiamarsi Legion Go "Lite" e, come suggerisce il suffisso, potrebbe essere molto più leggero e meno ingombrante rispetto alla controparte standard.

Entrando nei dettagli dell'indiscrezione, riportata da Windows Central, fonti vicino a Lenovo dicono che il dispositivo portatile Lenovo Legion Go Lite monterà gli stessi APU Ryzen Z1 di AMD; di conseguenza, non ci si aspettano compromessi in termini di prestazioni. Non ci sono dettagli precisi, ma il nome suggerisce che le modifiche più significative rispetto al Legion Go standard riguarderanno l'aspetto fisico del dispositivo, che potrebbe avere un design rinnovato con l'obiettivo di ridurre il peso e le dimensioni dell'originale, che come abbiamo evidenziato nella recensione del Lenovo Legion Go risulta piuttosto massiccio.

Possiamo aspettarci anche una riduzione della dimensione dello schermo e altre modifiche simile, ma al momento sarebbe prematuro fare ulteriori ipotesi. È però interessante segnalare che, a differenza di Nintendo Switch Lite, il modello Lite di Lenovo Legion Go dovrebbe mantenere i controller staccabili.

La notizia di un Lenovo Legion Go Lite si inserirebbe in un generale processo di ampliamento dell'offerta: già un rappresentante Lenovo APAC, infatti, aveva accennato al fatto che l'azienda volesse espandere la linea Legion Go con offerte di prossima generazione, quindi la società potrebbe sorprenderci cambiando anche le architetture di base. Finora Legion Go è stato un prodotto di successo per Lenovo: non solo ha ampliato il segmento dei dispositivi portatili basati su AMD Ryzen Z1, ma Lenovo ha fatto un ottimo lavoro fornendo un dispositivo performante a un prezzo interessante.

Per la controparte "Lite" potremmo avere uno schema simile, magari con una fascia di prezzo aggressiva, sotto i 500€. Voi cosa ne pensate? Sareste interessati a un dispositivo simile?