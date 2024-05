The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è al prezzo minimo storico su Amazon: non sprecate l'occasione

Non tutti i giorni possiamo parlare di sconti per i videogiochi Nintendo, sopratutto quando si tratta di prodotti di punta come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom per Nintendo Switch. Oggi però è uno di quei giorni perché l'esclusiva si trova ora a un nuovo prezzo minimo storico su Amazon Italia grazie a uno sconto del 15% rispetto al prezzo mediano. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano secondo Amazon è 53.99€. Ciò che più conta però è che il prezzo attuale è il più basso di sempre ed è una vera rarità: se ancora dovevate recuperare il gioco di Nintendo Switch, allora vi consigliamo di farlo ora. Nintendo di norma non rende disponibili grandi sconti per i propri giochi e non crediamo sarà possibile trovarlo a un prezzo inferiore. Per fare un esempio, il gioco precedente - Breath of the Wild - costa di più in questo momento.

Tornare a Hyrule con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ci permette di esplorare nuovamente la Hyrule di Breath of the Wild. Il mondo che conoscevamo è però cambiato e, sebbene sarà familiare sotto diversi punti di vista, anche i luoghi più noti avranno qualcosa di diverso. IMM

Zelda sarà centrale negli eventi di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Inoltre, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom includerà due nuove regioni da esplorare: arcipelaghi nel cielo e un mondo sotterraneo. Link dovrà ancora una volta esplorare il mondo di gioco, completando sfide, aiutando gli abitanti di Hyrule e trovando armamenti sempre più potenti.