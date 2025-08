Il LEGO Game Boy è disponibile per la prenotazione su gamelife

Il fascino senza tempo del Game Boy rivive in una nuova versione tutta da costruire. LEGO ha annunciato ufficialmente il set dedicato all'iconica console portatile Nintendo qualche giorno fa, con uscita fissata per il 1 ottobre. Da oggi, però, è possibile prenotarlo su gamelife.it .

Un oggetto da collezione per appassionati e non

Il rapporto tra LEGO e i videogiochi è sempre più stretto con tante compagnie che affidano i propri marchi più prestigiosi alle cure dei designer danesi. LEGO, però, sembra avere un attenzione particolare per Nintendo, tanto che sono ormai diversi i set iconici ad essere arrivati sul mercato. Da Super Mario al NES, passado per il set di Zelda e Animal Crossing, li amanti della grande N hanno davvero l'imbarazzo della scelta. Senza considerare che i Pokémon sono in arrivo!

Nonostante questo, il LEGO Game Boy, però, è davvero speciale.

Il LEGO Game Boy fa la sua bella figura su una libreria

Il set fa parte della linea LEGO Icons e riproduce con cura il primo modello grigio del Game Boy lanciato nel 1989, completo di tasti A e B, croce direzionale, schermo stampato e finta cartuccia rimovibile. Non mancano dettagli nostalgici come il selettore del volume, l'interruttore di accensione e persino un comparto batterie ricreato fedelmente. Non potevano mancare le riproduzioni di due iconiche cartucce di gioco: Super Mario Land e The Legend of Zelda: Links Awekening.

Il LEGO Game Boy è pensato per gli appassionati adulti e collezionisti e si propone come un omaggio alla portatile che ha segnato una generazione intera. Una volta montato, il modello può essere esposto verticalmente, in perfetto stile rétro.

Il set sarà disponibile sul negozio ecommerce a partire dal 31 ottobre, ma è già preordinabile su gamelife.it, in quantità limitate. Se vuoi assicurarti il tuo esemplare, il consiglio è di non aspettare troppo. Anche perchè le prime 1000 persone che prenoteranno il LEGO Game Boy riceveranno in omaggio una t-shirt a tema e un coupon da 5 € da spendere su un set LEGO di Super Mario a piacere, da utilizzare sul sito entro il 31 ottobre.

Comprando il LEGO Game Boy su gamelife.it, la T-Shirt e il coupon verranno aggiunti automaticamente al carrello. Inoltre, i clienti Pro Club potranno beneficiare di uno sconto del 5%.