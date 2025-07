MSI "aggiusta" i suoi monitor QD-OLED: arriva la modalità EOTF Boost per i problemi con la luminosità HDR

MSI ha annunciato una nuova funzionalità per i suoi monitor QD-OLED, pensata per affrontare un limite evidenziato da utenti e recensori: la gestione poco efficace della luminosità in modalità HDR, in particolare con il preset "Peak 1000 nits". La funzione, denominata EOTF Boost, è disponibile su alcuni modelli della gamma 2025 e si propone di migliorare l'esperienza visiva durante la riproduzione di contenuti ad alta gamma dinamica.

Il problema riguarda una caratteristica comune ai pannelli OLED: la necessità di limitare la luminosità media per evitare danni al pannello e contenere il consumo energetico. Questo sistema, noto come ABL (Automatic Brightness Limiting), tende a ridurre visibilmente la brillantezza dell'immagine in scene con alta copertura luminosa, come interfacce chiare o ambienti ben illuminati. In pratica, anche se i picchi di luminosità potevano toccare i 1000 nit su piccoli dettagli, l'immagine complessiva risultava opaca o sbiadita. La discrepanza tra le promesse del marketing e la resa reale è stata oggetto di critiche, soprattutto quando si confrontavano questi monitor con soluzioni più economiche ma visivamente più incisive.