Silver Surfer in body paint dei Fantastici 4 di missbrisolo è incredibile in questo video

missbrisolo è sempre molto attiva nel mondo del cosplay e recentemente ci ha proposto il proprio cosplay di Silver Surfer in bodypaint in varie fotografie, ma ora possiamo vedere anche un video che mette in mostra tutti i dettagli del suo lavoro, in un mondo anche un po' buffo.

Silver Surfer è un personaggio presente nelle storie dei Fantastici 4 e serve Galactus, una potentissima creatura spaziale che avremo modo di vedere anche al cinema nel film Gli inizi con Pedro Pascal nei panni di Mister Fantastic. Nel film vedremo anche Silver Surfer (Shalla Bal) interpretato da Julia Garner.