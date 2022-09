Biomutant su Nintendo Switch compare presso un rivenditore: in arrivo?

Biomutant in versione Nintendo Switch è stato inserito nei listini del rivenditore Gaming Replay, cosa che fa pensare a un possibile arrivo del gioco sulla piattaforma Nintendo, anche se non c'è stato alcun annuncio al riguardo da parte di publisher e sviluppatori.

L'interessante action adventure open world di Experiment 101 e THQ Nordic è disponibile da maggio 2021 su PC, PS4 e Xbox One, e secondo l'avvistamento in questione potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch il 25 ottobre 2022.

Sebbene si tratti di un titolo tecnicamente piuttosto impegnativo, non sarebbe probabilmente tra le più difficili conversioni che abbiamo visto su tale console, visti i precedenti.

Questo non esclude, dunque, che Biomutant possa veramente arrivare su Nintendo Switch e ci fa prendere in considerazione questo possibile suggerimento da parte di Gaming Replay, riportato peraltro anche dalla testata VGC nelle ore scorse. Del resto, con il lancio delle versioni PS5 e Xbox Series X e S previsto per il 6 settembre, con relativo aggiornamento next gen, potrebbe essere un buon momento per rilanciare il gioco in questione.

Potete conoscerlo meglio leggendo la nostra recensione di Biomutant, nella quale abbiamo espresso da una parte una notevole ammirazione per le particolarità di ambientazione e struttura del gioco in questione ma anche alcuni dubbi sulla realizzazione delle buone idee alla base del progetto.