Return to Monkey Island: i requisiti hardware per PC sono davvero molto accessibili

Return to Monkey Island su PC ha requisiti hardware davvero molto accessibili almeno nella configurazione minima, come risulta visibile sulla pagina Steam ufficiale dedicata alla nuova avventura di Ron Gilbert, che sembra davvero poter funzionare su qualsiasi macchina.

Non siamo proprio in presenza della classica situazione da "potato PC" ma poco ci manca: Return to Monkey Island risulta infatti giocabile già con CPU AMD FX-4300 e Intel Core i3 3240, con 8 GB di RAM e soprattutto con Nvidia GeForce GT 640 o AMD Radeon HD 7750 come GPU di base. Questo significa che sono perfettamente compatibili delle schede grafiche di oltre 10 anni fa, più o meno.

Return to Monkey Island: requisiti minimi

OS: Windows 10 64-bit

CPU: AMD FX-4300 o Intel Core i3-3240

RAM: 8 GB

GPU: AMD Radeon HD 7750 o Nvidia GeForce GT 640

Spazio libero su archivio: 4 GB

Lo stile grafico adottato sicuramente aiuta, visto che Ron Gilbert e compagni di Terrible Toybox hanno optato per una grafica fortemente stilizzata, che certamente non richiede una enorme potenza per gestirne le caratteristiche.

Tutto questo dovrebbe risultare anche molto vantaggioso per Nintendo Switch, l'altra piattaforma su cui è previsto il lancio.

Ricordiamo che Return to Monkey Island è vicinissimo, con data di uscita fissata per il 19 settembre 2022 e annunciata in trailer durante l'Opening Night Live della Gamescom 2022.