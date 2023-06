Avatar: Frontiers of Pandora, nuove immagini per l'action adventure open world di Ubisoft

Ubisoft ha aggiornato la pagina ufficiale di Avatar: Frontiers of Pandora con una nuova serie di immagini tratte direttamente dal gioco e alcune concept art davvero ispirate, che potrete visualizzare nella galleria sottostante.

Come probabilmente saprete, l'action adventure open world di Massive è stato uno dei protagonisti principali dell'Ubisoft Forward di ieri (ecco il riassunto con tutti i giochi mostrati), e per l'occasione abbiamo visto un gameplay trailer esteso che offre una panoramica su meccaniche di gioco, trama e direzione artistica, così come la data di uscita, fissata per il 7 dicembre 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Leggiamo anche la nuova descrizione offerta dal sito ufficiale di Ubisoft:

"Dopo il tuo rapimento e addestramento a opera della corporazione militare umana nota come RDA, hai dimenticato la tua origine na'vi e vissuto per servire la sua causa. Quindici anni più tardi hai riconquistato la tua libertà, ma la tua stessa casa ti risulta straniera. Scopri la tua eredità perduta e cosa significa essere na'vi e lotta al fianco degli altri clan per proteggere Pandora dall'RDA."

"Esplora le favolose meraviglie della frontiera occidentale, un inesplorato continente di Pandora. Attraversa habitat alieni tanto incantevoli quanto imprevedibili, dove la minima disattenzione può risultare fatale."

"Fai evolvere il tuo personaggio per sfruttare al meglio l'incredibile forza e agilità dei na'vi; crea nuovo equipaggiamento e potenzia le abilità e le armi più adatte al tuo stile di gioco. Esplora la frontiera occidentale in sella alla tua banshee e sfida l'RDA in combattimenti aerei."

"Affronta i pericoli di Pandora sfruttando la precisione delle armi tradizionali na'vi, come l'arco e lo scaglialance, oppure affidati al tuo addestramento umano per scatenarti con armi ancora più devastanti come i fucili d'assalto e gli shotgun."