Soul Calibur 5 sarà rimosso dai negozi digitali a partire dalla prossima settimana

A partire dalla prossima settimana, Soul Calibur 5 non sarà più acquistabile nei negozi digitali. Più precisamente, a partire dal 19 giugno 2023 Bandai Namco lo rimuoverà dal PlayStation Store e dal Microsoft Store.

Soul Calibur 5, pubblicato su Xbox 360 e PS3, sparirà insieme ai suoi più di 70 DLC. Dopo la rimozione, chi vorrà avere il gioco originale dovrà per forza rivolgersi al mercato dell'usato, dove i prezzi probabilmente saliranno, come avviene sempre in questi casi.

Interessante notare come, dopo il 19 giugno, l'unico gioco della serie principale di Soul Calibur a essere presente nei negozi digitali sarà Soulcalibur VI, mentre per giocare a tutti gli altri bisognerà rivolgersi al già citato mercato dell'usato o all'emulazione.

Stranamente però, Soulcalibur: Broken Destiny per PSP rimarrà disponibile nei negozi digitali di Nord America e Asia. Evidentemente Bandai Namco non ha alcun interesse a rimuoverlo.