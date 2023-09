Dune: Spice Wars, versione 1.0 disponibile, vediamo il trailer di lancio

Lo studio di sviluppo Shiro Games e l'editore Funcom hanno annunciato il lancio della versione 1.0 di Dune: Spice Wars, strategico in tempo reale 4X ambientato su Arrakis, nel mondo della saga di Dune di Frank Herbert. Per festeggiare è stato pubblicato anche il classico trailer di lancio.

La versione 1.0 porta con sé un grosso aggiornamento "che aggiunge una sesta fazione giocabile, la Casata Ecaz, e una lunga lista di contenuti aggiuntivi e miglioramenti." Si tratta del sesto aggiornamento maggiore da quando Dune: Spice Wars è entrato in accesso anticipato. "In questo lasso di tempo, il gioco è esploso in termini di dimensioni, acquisendo il multiplayer, la modalità Conquista, la Casata Corrino, nuovi edifici, unità militari e aeree, regioni, tutorial, miglioramenti alla qualità della vita e molto altro ancora."