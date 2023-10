PlayStation Store, fra Selezioni Essenziali e Halloween: i giochi PS4 e PS5 da non perdere

Ci sono però anche l'affascinante Stray, con le sue atmosfere così peculiari e la straordinaria direzione artistica, nonché la ricca Palace Edition di Need for Speed Unbounded, l'ultimo episodio della serie corsistica di Electronic Arts con i personaggi in cel shading e un'estetica ispirata alla street art.

Questi ultimi riprendono fondamentalmente le dinamiche di un vero sparatutto , abbandonando l'approccio passivo degli esordi di Ethan in favore di una determinazione e di un coraggio dettati anche dal desiderio di riabbracciare la figlia. Non mancano, tuttavia alcune variazioni sul tema: avete letto la nostra recensione di Resident Evil Village ?

Il gioco si ispira all' horror gotico per mettere in campo licantropi, vampiri, mostri della laguna, streghe e case maledette, catapultandoci in un'esperienza diversa dal solito, ancora una volta caratterizzata da una visuale in prima persona che aumenta il coinvolgimento e la tensione tanto durante le fasi esplorative quanto nell'ambito dei combattimenti.

Coinvolto ancora una volta in una situazione da incubo, l'uomo si ritrova a esplorare uno sperduto villaggio dell'est Europa alla ricerca di sua figlia Rosemary, ma scopre ben presto che qualcosa non va in questo luogo, apparentemente dominato dalla magia e infestato da creature infernali che sembrano legate ai Quattro Signori che controllano la regione.

Resident Evil Village non è mai stato più conveniente su PlayStation Store: grazie alle offerte è possibile portarsi a casa l'ultimo capitolo della serie survival horror di Capcom a soli 15,99€ anziché 39,99€, ed è chiaro che si tratta della cifra ideale per un recupero eccellente o anche solo per la curiosità di scoprire come prosegue l'epopea di Ethan Winters dopo gli eventi di Resident Evil 7 biohazard .

Un incarico che potremo portare a termine solo bilanciando al meglio le abilità dei personaggi che compongono il nostro equipaggio, cercando di eliminare gli avversari in maniera silenziosa per poter colpire e fuggire senza essere visti: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Shadow Gambit: The Cursed Crew .

È davvero un peccato che Mimimi Games abbia deciso di realizzare nuovi giochi dopo Shadow Gambit: The Cursed Crew , alla prima promozione su PlayStation Store e disponibile dunque al prezzo più basso di sempre, 31,99€ (29,99€ per gli abbonati a PlayStation Plus) anziché 39,99€. Una somma irrisoria, considerata la straordinaria qualità di questo strategico fantasy ambientato durante l'epoca d'oro dei pirati.

Non sappiamo se sia il titolo perfetto per Halloween, ma di certo a Stray non manca l'atmosfera: l'avventura sviluppata da BlueTwelve Studio, disponibile a 22,49€ (19,79€ per gli abbonati a PlayStation Plus) anziché 29,99€, il prezzo più basso finora, ci vedrà controllare un gatto randagio alle prese con una città abitata da soli androidi che tuttavia hanno atteggiamenti umani e che vorrebbero rivedere finalmente il cielo che si nasconde dietro una volta stellata eterna e artificiale.

Need for Speed Unbound

Need for Speed Unbound, una gara in notturna

Arricchito negli ultimi mesi di interessanti contenuti aggiuntivi, in grado di aumentare la varietà delle sfide disponibili, Need for Speed Unbound: Palace Edition è in offerta a soli 17,99€ anziché 89,99€. Anche in questo caso si tratta del prezzo più basso di sempre, nonché di un importante incentivo all'acquisto per tutti quelli che erano rimasti incuriositi dallo stile grafico di questo episodio.

Miscelando personaggi in cel shading con vetture e scenari realistici, il gioco prova infatti a mettere in campo un approccio estetico originale e accattivante, nonché a conquistarci con i divertenti risvolti di una campagna single player magari banale nei suoi presupposti ma molto ben raccontata e dotata di meccaniche del tutto simili a quelle del precedente capitolo, Heat. Volete saperne di più? Ecco la recensione di Need for Speed Unbound.