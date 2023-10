Capcom ha presentato REX Engine, evoluzione del suo motore grafico proprietario

Capcom ha presentato REX Engine, versione next-gen del suo motore grafico proprietario, che attraverso una serie di aggiornamenti acquisirà nel corso del tempo nuove e più potenti funzionalità.

L'idea della casa giapponese è quella di operare in continuità con gli attuali strumenti, trasformando l'apprezzato RE Engine nella nuova versione in maniera graduale, così da evitare le difficoltà che generalmente si incontrano in queste situazioni.

Fra le novità del REX Engine spiccano alcune modifiche all'interfaccia, un sistema di streaming degli asset più veloce e sofisticato, una gestione del flow più completa e altro ancora. Per i dettagli, tuttavia, bisognerà attendere ancora un po'.