Alan Wake 2, l'aggiornamento 1.004 è disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S

Remedy Entertainment ha pubblicato un nuovo aggiornamento, il 1.004, per Alan Wake 2, in arrivo oggi - 27 ottobre 2023 - su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. L'update, probabilmente, si occupa di risolvere alcuni problemi del gioco.

Diciamo "probabilmente" perché al momento Remedy non ha reso disponibile una patch note ufficiale dell'aggiornamento 1.004, quindi non abbiamo informazioni definitive riguardo a questa patch.

MP1st afferma che, dopo aver fatto delle prove con il nuovo aggiornamento, Alan Wake 2 mostra prestazioni superiori sia in modalità qualità che in modalità prestazioni. Inoltre, come in realtà è tipico per gli sviluppatori, il team aveva spiegato ai recensori che alcuni dei bug presenti nella versione di prova del gioco sarebbero stati corretti entro il lancio del gioco.

Non ci resta che attendere una patch note ufficiale per sapere tutti i dettagli.