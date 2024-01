Dragon's Dogma 2 non avrà bacheche delle missioni o indicatori inutili: sarà più organico

Dragon's Dogma 2 ha un'idea chiara dell'esperienza che vuole proporci ed è anche disposto a imporci qualche limitazione per aiutarci a goderci di più l'avventura. Non solo al pari del primo ci saranno delle restrizioni sul viaggio rapido, ma non ci saranno nemmeno delle bacheche per le missioni secondarie e indicatori sopra le teste degli NPC che possono darcene una.

Secondo quanto indicato da IGN USA nella sua anteprima finale, Dragon's Dogma 2 farà in modo che siano i personaggi non giocanti stessi ad approcciarci per assegnarci compiti, in un modo molto più naturale e che invoglia all'esplorazione.

A questo proposito, anche le icone che indicano i punti di interesse sulla mappa saranno minime. Il tutto permette un tipo di esplorazione più organica e soddisfacente, così come accade in Elden Ring e nei più recenti capitoli di The Legend of Zelda.