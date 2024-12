Fate/stay night REMASTERED svela le vendite: i fan dicono che una versione PS4 avrebbe aiutato a fare di più

Fate/stay night REMASTERED è stato pubblicato in digitale per Switch e PC tramite Steam l'8 agosto . Nei commenti all'annuncio i giocatori chiedono che il gioco venga convertito per PlayStation 4, affermando che questa versione aiuterebbe a far salire ancora di più le vendite.

Che gioco è Fate/stay night REMASTERED

Ricordiamo che la versione originale di Fate/stay night REMASTERED è "Fate/stay night [Realta Nua]" pubblicato per PlayStation Vita nel 2012. Questa nuova versione propone immagini e animazioni in Full HD. La storia segue la battaglia di Shiro Emiya, un ragazzo che mira a diventare un paladino della giustizia, per ottenere il potente artefatto chiamato"Santo Graal" in grado di esaudire qualsiasi desiderio.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Si tratta di una visual novel, ben apprezzata dal pubblico di Steam, visto che ha oltre 2.200 recensioni con una media pari al 95% (che lo fa rientrare nella fascia di voti "Estremamente Positiva"). Il gioco non è disponibile in italiano, purtroppo, ma unicamente in inglese, cinese semplificato e giapponese. Il doppiaggio è solo in giapponese. Fate/stay night REMASTERED promette decine e decine di ore di gioco, se volete vedere tutte le storie e finali: parliamo di una lunghezza media compresa tra 60 e 100 ore, secondo How Long to Beat.

Vi lasciamo infine al trailer di Fate/stay night REMASTERED.