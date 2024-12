Nella next-gen ci sarà spazio per una sola console non-Nintendo, secondo alcuni analisti

In base al rapporto in questione, la previsione è che Nintendo sarà la "chiara vincitrice" della prossima generazione di console con la nuova macchina che dovrebbe essere lanciata l'anno prossimo, grazie anche alla sua uscita anticipata rispetto ai concorrenti e una "competizione limitata".

Nel suo report annuale sul mercato videoludico, DFC Intelligence prevede un significativo rischio per uno dei concorrenti sul mercato nella seconda metà della decade in corso, nonostante l'industria in generale sia destinata a un periodo piuttosto florido nel 2025, grazie alla prossima uscita di Nintendo Switch 2 e di GTA 6, secondo gli analisti.

Solita lotta tra Sony e Microsoft?

"Non c'è spazio per più di due grandi sistemi di console", riferisce il rapporto in questione, "Sony o Microsoft si troveranno a lottare con una delle due che finirà come terza a grande distanza", in base soprattutto al successo iniziale delle macchine.

Un grafico dal rapporto di DFC Intelligence

"Una nuova console Sony (PlayStation 6?) dovrebbe essere avvantaggiata grazie alla base di utenti fedeli e alle forti proprietà intellettuali di Sony", si legge nel documento, mentre si osserva che Microsoft entrerà nella sua prossima generazione come il più grande editore di giochi in generale.

"Microsoft ha fallito con Xbox Series X/S ma ha effettuato importanti acquisizioni per diventare il più grande editore di software al mondo. Ha la possibilità di concentrarsi sul software e sui modelli di distribuzione piuttosto che sull'hardware", si legge nel documento.

Questo sembra già indicare quale potrebbe essere il risultato probabile, sebbene secondo gli analisti sia troppo presto per sbilanciarsi, perché molto dipenderà dalle caratteristiche delle nuove console, come per esempio la possibile portabilità, e dalle date di uscita.