Google Maps ha aiutato la polizia a risolvere un caso di omicidio in Spagna

La vicenda ha avuto inizio con la scomparsa di un uomo cubano che si era recato in Spagna in cerca di una donna che credeva essere la sua compagna. Dopo la denuncia della scomparsa da parte di un parente, la polizia ha avviato le indagini, concentrandosi su un remoto comune in provincia di Soria, dove l'uomo risiedeva. La scoperta di parte del corpo smembrato della vittima in un cimitero locale ha confermato i sospetti di omicidio.

L'ubiquità di Google Maps e la sua capacità di documentare minuziosamente il mondo circostante si sono rivelate ancora una volta uno strumento inaspettato per le forze dell'ordine. In un recente caso di omicidio in Spagna, le immagini di Street View hanno fornito un indizio cruciale che ha portato all'arresto di due sospettati.

Il ruolo di Street View di Google Maps nelle indagini

La polizia ha affermato di aver esaminato, nel corso delle indagini, diverse "immagini in un'applicazione di localizzazione" che mostravano un veicolo sospetto. Questa applicazione si è rivelata essere Google Maps, e le immagini in questione provenivano da Street View. Un'auto di Google, transitando per una strada di Tajueco, aveva casualmente catturato il momento in cui uno dei sospettati caricava qualcosa nel bagagliaio di un'auto rossa.

L'immagine, sebbene non fornisca prove conclusive, ha rappresentato un elemento importante per gli investigatori, che hanno poi arrestato due persone: la compagna della vittima e un uomo che era stato precedentemente legato alla donna. La coppia è accusata di detenzione illegale aggravata, ma le indagini sono ancora in corso.

Non è la prima volta che Google Maps si rivela utile nelle indagini. Nel 2019, le immagini di Google Earth hanno contribuito a risolvere un caso di omicidio irrisolto da oltre vent'anni, mostrando la posizione di un'auto sommersa in uno stagno. Nel 2022, poi, la polizia italiana aveva utilizzato Street View per rintracciare un latitante mafioso.

Voi che cosa ne pensate di questo caso? Diteci la vostra nei commenti qua sotto, mentre vi ricordiamo che da qualche giorno Google Maps non è più blu: l'interfaccia cambia colore, ma rimane la "stessa grande app", che a quanto pare risolve più omicidi di Detective Conan.