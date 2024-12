La versione beta di Apple Maps per il web introduce Look Around, l’alternativa a Street View

Apple Maps espande le sue funzionalità con Look Around nella versione web beta, offrendo un'esperienza simile a Street View ma con alcune differenze rispetto alle app per iOS e macOS.

Apple ha ampliato le funzionalità della sua versione web beta di Apple Maps, aggiungendo Look Around, la sua risposta a Google Street View. Questa funzione consente agli utenti di esplorare le strade e le aree urbane in prima persona tramite una vista panoramica a livello del suolo. Disponibile inizialmente solo nelle app per iOS e macOS, Look Around è ora accessibile tramite il browser al link beta.maps.apple.com, rendendo più immediato l'accesso per una gamma più ampia di utenti.

Un’esperienza diversa dalle app native Sebbene Look Around sia stato portato sul web, presenta alcune differenze rispetto alla versione disponibile sulle app native. La versione web non include lo stesso effetto parallasse visibile su iOS e macOS quando si esplorano le immagini statiche. Tuttavia, questo effetto è ancora presente durante lo spostamento tra diverse posizioni, mantenendo una sensazione di fluidità e realismo. Non è chiaro quando questa funzionalità sia stata introdotta, ma non era presente al momento del lancio della versione web beta di Apple Maps. Il Colosseo su Maps. L'integrazione di Look Around nella versione web di Apple Maps segna un'importante espansione per il servizio. Questa mossa potrebbe rendere Apple Maps più competitivo rispetto a Google Maps, offrendo funzionalità avanzate anche agli utenti che non utilizzano dispositivi Apple. La disponibilità di Look Around su una piattaforma accessibile tramite browser garantisce che gli utenti possano esplorare luoghi con immagini immersive senza dover scaricare app dedicate o utilizzare dispositivi specifici.