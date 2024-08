L'alternativa a Google Maps potrebbe presto essere Apple Maps, anche su Android

Apple sembra pronta a rompere gli schemi e portare la sua app di navigazione, Apple Maps, sul sistema operativo Android di Google. Questa mossa, se confermata, rappresenterebbe un importante cambiamento nella strategia di Apple, che finora ha mantenuto i suoi servizi esclusivi per i propri dispositivi.

Il lancio di Apple Maps su Android permetterebbe all'azienda di Cupertino di competere direttamente con Google Maps, il gigante indiscusso della navigazione mobile, su una base di utenti stimata in circa 3,9 miliardi in tutto il mondo.

Negli ultimi anni, Apple ha lavorato duramente per migliorare il suo servizio di navigazione, aggiungendo nuove funzionalità e migliorando l'accuratezza delle mappe. Il recente lancio della versione beta web di Apple Maps, accessibile anche da browser come Microsoft Edge e Google Chrome, dimostra l'impegno dell'azienda nell'espandere la portata del suo servizio.

Nonostante Google Maps mantenga ancora un vantaggio in termini di funzionalità, Apple Maps si distingue per alcune caratteristiche uniche, come l'uso di punti di riferimento reali per guidare gli utenti nelle svolte. Inoltre, l'azienda sta continuando ad aggiungere nuove funzionalità, come le note personali ai luoghi salvati, i percorsi personalizzati a piedi e le mappe topografiche, che arriveranno con iOS 18.

Una schermata di Apple Maps che mostra informazioni in tempo reale sul trasporto pubblico a Tokyo

Intanto un recente aggiornamento ha aggiunto le informazioni in tempo reale sul trasporto pubblico a Tokyo, in Giappone, con 20 linee ferroviarie, di autobus e tram nell'area metropolitana ora supportate dall'app. Le informazioni sul trasporto pubblico sono già disponibili in diverse altre grandi città in tutto il mondo e Apple spiega che gli utenti di Tokyo potranno accedere facilmente a orari dettagliati, orari di partenza e arrivo, ritardi e trasferimenti per continuare il viaggio verso una destinazione configurata.

Mentre il debutto delle informazioni in tempo reale sul trasporto pubblico a Tokyo è una buona notizia per gli utenti locali, Apple Maps è ancora in ritardo rispetto a Google Maps in termini di funzionalità disponibili in tutto il mondo. La promessa "esperienza dettagliata della città" non è ancora stata implementata, e l'imminente aggiornamento di iOS 18, che sarà rilasciato il mese prossimo, non porterà miglioramenti significativi per gli utenti.

Speriamo quindi che il possibile arrivo su Android porti a un'accelazione nella diffusione di nuove funzioni. Voi che cosa ne pensate? Apple Maps potrà mai colmare il gap con i competitor? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.