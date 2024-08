Kring è disponibile da oggi: è il nuovo folle gioco del grande Ivan Venturi

Un gioco folle

Kring viene descritto come uno strambo clicker-arcade-adventure game composto da oltre 10 giochi diversi. Disponibile solo su PC (Steam), è abbastanza difficile da inquadrare, anche se promette davvero bene in termini di stile e follia. Insomma, un clicker arcade adventure, un po' bullet hell, un po' platform che flirta con i beat'em up e con chissà quanti altri generi.

Se vi sembra allucinante, sappiate che Venturi descrive il processo di progettazione come completamente casuale: "Kring è stato costruito pezzo per pezzo senza seguire schemi o progettazioni iniziali e ogni parte del gioco è stata fatta seguendo quello che passava per la testa di un vecchio tizio che di giochi ne fa da un po'. Minigiochi assurdi, psichedelici e game design fuori di testa. Leggile le istruzioni eh, mi raccomando!"

Come non esserne intrigati? Anche la storia è di quelle che coinvolgono parecchio: "In quanto Dio sfigato sei condannato a occuparti di queste creature...particolarmente poco intelligenti. Cresci, Nutri e Proteggi le razze Kring per sbloccare quelle successive (sono 9, riuscirai a sbloccarle tutte???)" L'obiettivo finale? "Gli Dei fighi ti hanno insultato e deriso per troppo tempo, fagli vedere chi è il vero Dio SuperFigo!"

Su Facebook Venturi ha svelato di aver sviluppato Kring negli ultimi 6 anni, solo per divertimento personale: "Ho fatto quel che mi andava di fare quando mi andava di farlo. Conseguentemente il gioco è strano, folle, criptico." Non si aspetta grosse vendite, visto che è in sole 540 liste dei desideri, ma speriamo che venga smentito.

Intanto, se vi va su Steam è possibile scaricare la demo ufficiale. Provatela perché ne vale la pena.