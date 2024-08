L'obiettivo degli sviluppatori era chiaramente quello di donare maggior spessore alla figura di Ortega, uno dei più coraggiosi eroi di Aliahan , che in passato ha lasciato la moglie e il figlio per intraprendere un viaggio mirato a liberare il mondo dalla minaccia dell'Arcimago Baramos.

Dragon Quest 3 HD-2D includerà missioni inedite con Ortega , il padre del protagonista dell'avventura, e Square Enix ha rivelato nuovi dettagli in merito a questi contenuti, fornendo anche informazioni sul mondo ridisegnato che troveremo nel gioco.

Un mondo nuovo

In arrivo il 14 novembre su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, Dragon Quest 3 HD-2D utilizzerà uno stile grafico del tutto simile a quello di Octopath Traveler per ridisegnare il proprio mondo e le sue più iconiche location.

Durante la campagna avremo modo dunque di visitare scenari dotati di un design rivoluzionato; ad esempio la nazione marinara di Portoga, con il suo porto pieno di costruttori di navi e la grande rilevanza dal punto di vista commerciale.

Oppure il piccolo paese di Jipang, conosciuto anche come la terra del Sol Levante o il Paese d'Oro, ispirato in maniera palese al Giappone feudale; o ancora Ibis, un regno circondato da sconfinate lande desertiche, controllato da una regina nota per la sua straordinaria bellezza.

Al momento Dragon Quest 3 HD-2D è il gioco più atteso dai lettori della rivista giapponese Famitsu, persino più di Monster Hunter Wilds.