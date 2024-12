WhatsApp dirà addio a 19 smartphone Android nel 2025: ecco quando e la lista dei modelli

L'inizio del nuovo anno porterà con sé un cambiamento significativo per chi possiede ancora alcuni degli smartphone Android più datati. WhatsApp , l'app di messaggistica più diffusa al mondo, ha infatti annunciato la fine del supporto per 19 modelli di smartphone Andorid.

Smartphone Android che diranno addio a WhatsApp a gennaio 2025: la lista completa

La decisione di Meta, la società proprietaria di WhatsApp, è motivata dalla necessità di garantire la compatibilità dell'app con le nuove funzionalità e gli aggiornamenti di sicurezza. I dispositivi interessati, tutti distribuiti nei primi anni '10 e basati su Android KitKat, presentano ormai hardware e software obsoleti, incapaci di supportare le ultime innovazioni di WhatsApp, tra cui l'integrazione di funzionalità di intelligenza artificiale e protocolli di sicurezza avanzati.

Uno degli smartphone Android che dirà addio a WhatsApp, il Samsung Galaxy S3

Tra i modelli esclusi dal servizio figurano alcuni smartphone un tempo molto popolari, come il Samsung Galaxy S3, il Motorola Moto G di prima generazione, l'HTC One X e il Sony Xperia Z. Questa la lista completa:

Samsung : Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini Motorola : Moto G (1a Gen), Razr HD, Moto E 2014

: Moto G (1a Gen), Razr HD, Moto E 2014 HTC : One X, One X+, Desire 500, Desire 601

: One X, One X+, Desire 500, Desire 601 LG : Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90 Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

Nonostante la loro età, è possibile che alcuni di voi utilizzino ancora questi dispositivi come telefoni secondari o per scopi specifici. Dal 1° gennaio, però, dovrete rinunciare alla comodità di WhatsApp o valutare l'acquisto di un nuovo smartphone. Vi consigliamo quindi di eseguire un backup delle chat per non perdere le conversazioni più importanti. L'operazione è semplice e può essere effettuata direttamente dall'app, nelle impostazioni di backup. In questo modo, sarà possibile trasferire le chat su un nuovo dispositivo e continuare a utilizzarle senza interruzioni.

Da maggio 2025, poi, WhatsApp dirà addio ai vecchi iPhone: qui i nuovi requisiti minimi. E voi, possedete qualcuno di questi telefoni? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.