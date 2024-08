Valorant è disponibile ora su PS5 e Xbox Series X|S, vediamo il trailer di lancio

Proprio al fine di preservare le qualità dell'esperienza e il suo delicato bilanciamento, gli sviluppatori hanno deciso di non includere una funzionalità crossplay fra PC e console , mentre gli aggiornamenti verranno distribuiti in contemporanea.

Si tratta del primo titolo per PlayStation e Xbox dotato dei servizi live di Riot , a conferma della volontà di portare su queste piattaforme l'esperienza autentica di questo sparatutto competitivo, la stessa che gli utenti PC hanno avuto a disposizione per anni.

Valorant è disponibile ora anche su PS5 e Xbox Series X|S : terminata la fase beta, Riot non ha voluto attendere oltre e ha proceduto al lancio a sorpresa sulle console Sony e Microsoft, confermato dallo spettacolare trailer cinematografico che potete vedere qui sotto.

Le parole di Riot e la nostra intervista

In occasione del lancio su PS5 e Xbox Series X|S, abbiamo intervistato il game director di Valorant per farci raccontare la genesi e l'evoluzione di questo ambizioso progetto, che a partire da oggi punterà a estendere la propria base d'utenza.

"Nel corso della beta ad accesso limitato abbiamo ricevuto un sacco di feedback preziosissimi, e crediamo di poter fornire il nostro gameplay esclusivo ai giocatori su console", ha dichiarato Arnar Gylfason, direttore della produzione di Valorant, in un comunicato stampa.

"Che si tratti di piazzare il colpo perfetto, eseguire una grande giocata di squadra o spazzare via gli avversari, non vediamo l'ora di offrire ai giocatori su console le stesse emozioni di Valorant per PC", ha concluso Gylfason.

Valorant può essere scaricato a partire da oggi, gratuitamente, da PlayStation Store o da Xbox Store.