Valorant è disponibile su console: Riot Games ci spiega come è nato

Dopo un periodo di beta di qualche settimana, esattamente come per il lancio originale arrivato a sorpresa per il pubblico mondiale, ora Valorant è disponibile su Playstation 5 e Xbox Series X|S in (quasi) tutto il mondo. Il viaggio per tenere viva l'identità del gioco tanto con la precisione millimetrica di mouse e tastiera quanto con gli stick di un controller è stato lungo e tortuoso e ha richiesto l'introduzione di una modalità di mira completamente nuova.

"Noi crediamo che i giocatori siano competitivi indipendentemente dalla piattaforma, sia essa PC o console, e il nostro gioco è pensato per loro", così Arnar Gylfason, director of game production di Valorant ha spiegato la scelta di Riot Games di portare il suo sparatutto tattico su console. "Dal suo lancio nel 2020", continua Gylfason, "Valorant ha aperto a molti la porta degli sparatutto tattici competitivi. Ora puntiamo a raggiungere lo stesso obiettivo su console, una piattaforma dove sappiamo esserci un pubblico di interessati e una storia di competizione agguerritissime".

L'intuizione di Riot Games è stata di assegnare due sensibilità diverse al fuoco d'anca e alla Modalità Concentrazione, la prima piuttosto alta per scannerizzare gli ambienti, e la seconda medio-bassa per andare a centrare il pixel dove si trova la testa del nemico. Come abbiamo scritto nella nostra prova , questa soluzione non solo funziona, ma lo fa davvero bene e riesce a restituire il passo di gioco dell'esperienza PC controller alla mano.

La mira assistita c’è

L'eterno dibattito che ruota attorno alla mira assistita quando si usa un controller in uno sparatutto competitivo non è rimasto fuori degli uffici degli sviluppatori di Valorant per console. Il risultato di tante discussioni e di "centinaia di migliaia di ore di test con i pro player non solo di Valorant, ma anche di altri titoli competitivi su console", ci ha detto Gylfason, è stato di inserire nel gioco una forma di mira assistita "estremamente leggera e pensata solo ed esclusivamente per compensare la differenza nell'accuratezza degli input".

Il sistema di comandi per la versione console di Valorant

Il game director ci ha detto che, come è facilmente immaginabile, inserire questo elemento è stata una decisione complessa e che, inizialmente, non era nemmeno sul tavolo vista la controversia che il discorso si porta dietro. Dopo aver consultato i professionisti, però, è emerso che c'era ancora una differenza di accuratezza nell'input percepibile che ne ha reso necessario l'inserimento.

"I giocatori più attenti se ne accorgeranno, lo posso immaginare", continua Gylfason, "ma questa funzione non sarà il centro dell'esperienza". La decisione di affidarsi a dei giocatori professionisti ha dato i suoi frutti visto quanto è bello da giocare Valorant su console. La forma scelta dagli sviluppatori per questo aiuto è quella del cosiddetto attrito: quando il mirino incrocia la hitbox di un personaggio avversario, infatti, questo si muove più lentamente, come se il corpo del nemico facesse resistenza, per dare a chi gioca qualche frame in più per interrompere il movimento e premere il grilletto.

Anche in modalità Concentrazione è presente un aiuto alla mira nella forma dell'attrito

"Loro (i pro player ndr) ci hanno detto cosa funzionava e cosa no, ci hanno aiutato a capire se il gioco prendeva troppo il controllo per compensare la velocità dei controlli. Il giocatore per noi è al centro di tutto, insieme alle sue abilità e alle sue difficoltà. Quando abbiamo capito appieno il problema che risolveva e come lo faceva, allora inserire un minimo di mira assistita è diventato una scelta naturale". Aiuterà non poco a sedare ogni potenziale dibattito anche il fatto che il cross play tra PC e console non è abilitato quindi i due pubblici giocheranno sempre ad armi pari.