Valorant: abbiamo provato la beta console dello sparatutto tattico di Riot

Le prime partite ci sono servite per orientarci; dopo due settimane abbiamo preso confidenza con la fauna di giocatori che hanno popolato la closed beta a partire dal 12 giugno. Il resto delle settimane ci è servito per provare i vari Agenti, testare la qualità dei server e dei comandi su pad e, diamine, è una delle cose migliori che potete giocare attualmente su console. Vi raccontiamo tutti i dettagli della nostra prova di Valorant su PlayStation 5 in questo articolo.

Si è discusso a lungo del perchè Riot Games fosse così timorosa nel portare Valorant su console. Si tratta, infatti, di uno sparatutto tattico cinque contro cinque che nasce nel solco di sua maestà Counter-Strike, già arrivato su PlayStation 3 e Xbox 360 con la versione Global Offensive. Tutto questo senza considerare Rainbow Six: Siege, altro esponente del genere che ha ottenuto sulle piattaforme di Sony e Microsoft un enorme successo. Eppure Riot Games ci ha impiegato anni prima di portare su Xbox Serie X/S e PlayStation 5 il suo shooter tattico . Per fortuna lo ha fatto adattandolo meravigliosamente alle peculiarità di queste piattaforme.

Informazioni generali

Per brevità non ci dilungheremo su cosa sia Valorant e come si gioca; vi basti sapere che parliamo di uno sparatutto tattico di squadra, cinque giocatori contro cinque. L'obiettivo è, a seconda che giochiate in attacco o difesa, posizionare un esplosivo in zone specifiche della mappa e proteggerlo o fermare la squadra avversaria dall'azione di piazzamento, in gergo plant della spike. Ogni giocatore sceglie un Agente, unico per abilità attive e passive, che può essere racchiuso in una di queste quattro macro categorie: Assassino, Stratega, Guardiano e Demolitore.

Valorant è uno degli sparatutto più giocati su PC

Le informazioni più importanti da conoscere prima di avviare la beta sono quelle relative alle particolarità della versione console. Il gioco, come su PC, è free to play, con la possibilità di pagare il pacchetto del pass stagionale per accedere a contenuti cosmetici da collezione. Ci sono un numero limitato di Agenti disponibili gratuitamente, ma si può sempre spendere valuta reale per comprarne altri. Se siete però possessori di un abbonamento PlayStation Plus o Xbox Game Pass è possibile collegarli al vostro profilo Riot e beneficiare dei bonus aggiuntivi.

La pagina principale del client console di Valorant

Se avete già un account Riot e loggate con quello nel client console tutti i vostri acquisti saranno disponibili anche su PlayStation o Xbox. Il gioco, infine, non è cross-platform tra PC e console e si può giocare con mouse e tastiera solo su PC.