Zenless Zone Zero supera i 50 milioni di dollari di incassi, ma dopo il lancio stanno calando

HoYoverse ha comunicato i dati aggiornati per quanto riguarda gli incassi di Zenless Zone Zero, che continuano ad essere impressionanti anche se stanno registrato un calo dopo i primi giorni di lancio: intanto, solo per quanto riguarda il mercato mobile si parla di 52 milioni di dollari ricavati in 11 giorni dall'uscita.

Si tratta chiaramente di risultati estremamente positivi, ma i dati raccolti da AppMagic fanno notare come gli incassi abbiano già raggiunto il picco nella giornata del 5 luglio, ovvero il giorno dopo quello dell'uscita sul mercato, e da lì siano andati progressivamente calando di giorno in giorno.

Si tratta di un andamento piuttosto fisiologico, considerando l'esplosione raggiunta nel giro di poche ore dopo l'uscita: un adeguamento su ritmi più normali è logico che ci debba essere, ma questo posiziona comunque Zenless Zone Zero piuttosto lontano dai maggiori successi in ambito mobile del medesimo team e di quest'anno in generale.