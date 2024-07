Non solo DOOM: The Dark Ages, id Software sembra avere altri giochi in sviluppo

Questo significa peraltro che la McGowan è passata da Tango GameWorks a id Software con la famosa chiusura del team nipponico da parte di Microsoft , cosa che fa pensare che anche altri membri dello studio potrebbero essere stati assorbiti in altre divisioni di Bethesda o Microsoft Gaming.

La dipendente di Bethesda ha recentemente scritto un post sul social network a sfondo lavorativo in cui ringraziava Colin, il suo ex-mentore presso Tango GameWorks , per averla instradata al lavoro e averle insegnato tante cose, oltre ad aver dimostrato notevole supporto, riferendo anche di essere emozionata di fronte ai "progetti" di id Software, al plurale.

Id Software potrebbe avere diversi giochi attualmente in sviluppo , o comunque più del solo DOOM: The Dark Ages già annunciato, considerando che il profilo LinkedIn di Megumi McGowan, publishing producer presso Bethesda Softworks, fa riferimento a più titoli in lavorazione presso il team in questione.

Quake o che altro?

In ogni caso, la McGowan ha specificato precisamente che ci sono più progetti in corso presso id Software, cosa peraltro piuttosto normale ma mai confermata dagli addetti ai lavori.

Solitamente, si tratta di uno studio di dimensioni non enormi che lavora soprattutto a un gioco per volta, ma è chiaro che almeno al livello di elaborazione concept e pre-produzione probabilmente ci saranno più progetti in corso.

Il gioco grosso annunciato di recente è DOOM: The Dark Ages, che si prospetta davvero molto interessante come una sorta di digressione in salsa medievaleggiante fantasy del solito inferno di violenza e adrenalina che caratterizza la serie, ma a questo punto si aprono le disqisizioni su cosa possano essere gli altri progetti.

Da tempo si parla di un possibile ritorno di Quake, per esempio, mentre gli appassionati vorrebbero anche veder tornare Hexen, una delle numerose proprietà intellettuali rimaste dormienti tra Activision, id Software e Microsoft.