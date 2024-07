Gen V: Stagione 2 è in arrivo, Prime Video pubblica un aggiornamento prima del finale di The Boys 4

La nuova stagione di Gen V è stata confermata già in passato, ma la produzione (così come tutti) è rimasta sconvolta dall'improvvisa morte di Chance Perdomo , il giovane attore che interpretava Andre Anderson, uno dei protagonisti della storia.

Non è molto, ma il messaggio pubblicato su X dall'account ufficiale della serie TV, visibile qui sotto, lascia intendere che i lavori sulla seconda stagione dello spin-off di The Boys siano pienamente in corso, con l'uscita che potrebbe non essere lontana, a questo punto.

Giunti proprio vicini alla conclusione di The Boys: Stagione 4, Amazon Prime Video evidentemente vuole mantenere alta l'attenzione sulla serie con un piccolo indizio sul fatto che Gen V: Stagione 2 sia in arrivo, considerando la recente attività sui social ufficiali.

Lavori in corso su Gen V: Stagione 2

Questo ha portato a un posticipo in maniera indefinita di Gen V: Stagione 2, anche perché la produzione non ha voluto effettuare un recasting del personaggio, cosa che evidentemente deve aver portato a una profonda rielaborazione della sceneggiatura.



Eric Kripke, lo showrunner di The Boys, ha anche riferito che la serie, in qualche modo, citerà la morte di Perdomo, inserendola nella storia della nuova stagione per giustificare probabilmente l'assenza improvvisa di Andre.

In ogni caso, nel messaggio pubblicato viene comunicato semplicemente che "la classe è in sessione", con riferimento ovviamente alle lezioni presso la Godolkin, la scuola speciale in cui vengono addestrati i giovani "supe", e una foto della protagonista Jaz Sinclair.

Non c'è altro, ma questo probabilmente basta a ravvivare l'attesa per una Stagione 2 di Gen V che potrebbe non essere molto lontana, proprio in vista del finale di The Boys 4.