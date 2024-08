Il cosplay di Judy Hopps, la coniglietta di Zootropolis, nelle foto di Kalinka Fox

Il cosplay di Judy Hopps, la coniglietta di Zootropolis, è uno degli ultimi lavori di Kalinka Fox: la modella russa si è ovviamente presa un bel po' di libertà nell'interpretare il buffo personaggio, ma con quel sorriso le perdoniamo tutto.

Se avete visto il film d'animazione realizzato da Disney, saprete che Judy è una giovane coraggiosa che sogna di diventare un ufficiale di polizia, ma a causa del suo essere un coniglio viene costretta a fare il semplice ausiliario del traffico.

Tutto però cambia quando la ragazza si imbatte in Nick Wilde, una volpe che vive di truffe ed espedienti, e lo costringe ad aiutarla a risolvere il difficile caso dei predatori scomparsi, che le viene affidato per via una serie di intrecci fortuiti.