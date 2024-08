WhatsApp, al via la sperimentazione delle emoji animate sull'app per iOS

Al momento sono davvero poche le emoji animate disponibili, che vanno a includere l' emoji sorridente , l' emoji con l'occhiolino e il cuore rosso . Nel caso in cui un utente selezioni un'emoji dalla tastiera per iPhone , saranno visibili le emoji standard di iOS realizzate da Apple: una volta inviate, però, esse si trasformeranno automaticamente nella corrispettiva versione animata realizzata da Meta .

In particolare diverse novità arrivano dal celebre portale WABetainfo , secondo cui l'ultima versione beta di WhatsApp per iPhone porterebbe con sé delle emoji animate realizzate dalla compagnia stessa , che vanno a sostituire a tutti gli effetti quelle già presenti di default all'interno del sistema operativo iOS.

Come molti di voi sapranno, WhatsApp rappresenta ancor oggi l'app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, con milioni e milioni di utenti che ne fanno uso quotidianamente ad ogni latitudine. L'app si aggiorna continuamente con l'arrivo di nuove funzionalità per gli utenti, come l'integrazione con il tool di intelligenza artificiale Meta AI , che ha permesso di portare nuove modalità di fotoritocco e generazione delle immagini.

Quando arriveranno le emoji animate?

Tra le altre novità apportate dalle ultime versioni beta di WhatsApp ricordiamo anche la possibilità di inviare file in remoto, in assenza di una connessione mobile o Wi-Fi: si chiama WhatsApp Nearby Share, e permette l'invio di file anche tra utenti Android e iOS. Non conosciamo ancora una data ufficiale per l'arrivo della nuova funzionalità delle emoji animate all'interno della versione stabile di WhatsApp, dal momento che si tratta di una funzionalità ancora in fase di sperimentazione da parte dei beta-tester.

Emoji animate di WhatsApp

Vi ricordiamo che l'app di WhatsApp è scaricabile in modo completamente gratuito su iPhone e Mac tramite App Store, mentre una versione per iPad è al momento in lavorazione. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Meta, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi a venire.