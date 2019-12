PS5 e Xbox Series X: SSD più veloce grazie a una tecnologia software particolare?

Sappiamo ormai da tempo che una delle evoluzioni sostanziale apportate dagli hardware delle console di nuova generazione come PS5 e Xbox Series X sarà l'utilizzo degli SSD al posto degli hard disk meccanici tradizionali, ma questi probabilmente saranno ulteriormente velocizzati grazie a particolare soluzioni software.



L'utilizzo delle memorie d'archiviazione a stato solido non sono certo una novità anche in ambito videoludico, venendo utilizzate ormai da anni su PC, ma gli SSD di PS5 e Xbox Series X potrebbero comunque essere basati su alcune caratteristiche più evolute rispetto a quanto visto normalmente.



Secondo quanto dedotto da TweakTown, che ha elaborato la teoria in questione, dunque non basata su alcuna affermazione specifica da parte di Microsoft o Sony, la velocità maggiore degli hard disk di PS5 e Xbox Series X potrebbe essere garantita dall'utilizzo di una nuova tecnologia software-defined flash (SDF).



Si tratta di una forma di flash software che viene utilizzato specificamente da grosse strutture basate sul cloud, con server farm enormi, per selezionare, estrarre e gestire molto più velocemente alcuni dati da archivi giganteschi, in grado dunque di fornire un accesso "granulare" ai dati.



L'utilizzo di questa tecnologia è dunque normalmente diverso e in contesti con strutture differenti, ma delle versioni modificate potrebbero essere adattate per funzionare su console di nuova generazione e in contesti molto più piccoli, funzionando secondo uno stesso principio di base.



Il nuovo SDF sarebbe in grado di triplicare la velocità di accesso ai dati standard dell'SSD, aprendo dei canali preferenziali che garantiscono la massima velocità di accesso all'archivio e lo spostamento di dati attraverso tali canali in base alla velocità grezza dell'SSD.



Sebbene la questione non sia mai stata menzionata precisamente da Sony e Microsoft, come fa notare TweakTown gli effetti della tecnologia SDF corrisponderebbero a quanto detto in precedenza da Mark Cerny per PS5 e da Microsoft per Xbox Series X, visto che entrambi parlano di SSD di nuova concezione in grado di eliminare virtualmente i tempi di caricamento e dunque garantire uno streaming continuo di dati e l'azzeramento delle attese, oltre a consentire un'accesso selettivo ai dati, "granulare" e dunque senza la necessità di spostare continuamente enormi blocchi di dati per poter gestire i giochi, cosa che ovviamente aumenterebbe la velocità di esecuzione.