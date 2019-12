Fortnite, Ninja si scaglia contro l'uso del controller su PC

Il celebre streamer Tyler 'Ninja' Blevins si è recentemente scagliato contro la possibilità di utilizzare il controller su PC nel multiplayer di Fortnite, o quantomeno sul fatto che l'utilizzo di questo comporti degli scompensi nel bilanciamento del gioco.



Fortnite consente un'ampia varietà di approcci diversi al multiplayer, trattandosi di un gioco cross-play ma anche con la possibilità di utilizzare diverse configurazioni su PC, come l'uso di controller oppure il classico mouse e tastiera, solo che quest'ultima distinzione si porta dietro alcuni squilibri che non sono affatto piaciuti a Ninja.



Di fatto, anche su PC l'introduzione del controller si porta dietro una certa quantità di aim assist, ovvero assistenza automatica alla mira, che non è presente utilizzando mouse e tastiera. Questo comporta un vantaggio oggettivo per chi utilizza il controller, che dovrebbe essere controbilanciato dalla minore precisione rispetto al mouse ma in verità viene molto aiutato in diverse situazione da questa assistenza automatica.



Sono molti i giocatori che hanno avuto da ridire su questa opzione, tra cui anche personalità in vista come Tfue e ora anche Ninja, che ha spiegato la sua posizione in un recente sfogo in streaming dopo una sconfitta subita, a suo dire, proprio a causa dello squilibrio dato dall'aim assist utilizzando il controller su PC.



"Se la gente vuole giocare con il controller, giochino con Xbox o PlayStation. Il controller su PC crea queste strane situazioni e incastri come successo a questo tizio qui, che letteralmente non avrebbe potuto sbagliare il colpo". Anche il compagno di battaglia, il pro player Reverse2K, è d'accordo sulla questione, sostenendo che il nuovo bilanciamento di Fortnite è diventato troppo improntato sui controller anche a causa di collaborazioni impostate da Epic con alcuni pro del settore, come Aydan.



"L'aim assist dev'essere cambiato e questo è oggettivo", ha detto Ninja, "specialmente per quanto riguarda l'uso del controller su PC l'aim assist dev'essere ribilanciato".