10 anni di Respawn Entertainment

Prendiamola larga (molto larga) e riavvolgiamo il nastro della memoria fino al 1999: è l'anno in cui viene pubblicato il primo episodio di Medal Of Honor, FPS-Kolossal esclusiva PlayStation, prodotto da sua maestà Steven Spielberg con le musiche di Michael Giacchino. Che c'entra tutto questo con la software house di Apex Legends? C'entra eccome perché il successo di quel titolo fu così travolgente che Electronic Arts decise di estenderne la platea con l'episodio successivo, Allied Assault (datato 2002) che sarebbe stato spinto dal motore di Quake III Arena. Medal Of Honor: Allied Assault, da dove tutto è partito Il progetto fu affidato alla software house 2015, individuata da Spielberg in persona, che aveva già lavorato a Wages Of SiN, l'espansione dello shooter di Ritual Entertainment. Il CEO Tom Kudirka, considerata l'importanza del progetto, decise di rinforzare l'organico con l'assunzione di Jason West, il cui titolo più rappresentativo all'epoca era F1 World Grand Prix II per N64, e Vince Zampella, nel cui curriculum l'unica stella degna di nota era quella di Michael Jordan in NBA Jam Tournament Edition (1995). Tra i due sviluppatori si creò subito un'intesa molto forte e i risultati diedero ragione a EA: Medal Of Honor divenne in breve uno dei titoli più rappresentativi dell'epoca, tanto da meritarsi la bellezza di due expansion pack (Spearhead e Breakthrough) e una lunga serie di seguiti e spin-off che continua sino ai giorni nostri, tanto che l'ultimo episodio, previsto per l'anno prossimo e intitolato Above And Beyond, sarà affidato proprio alle cure di Respawn Entertainement.

I primi anni: Infinity Ward Infinity Ward nacque subito dopo la pubblicazione di Allied Assault: la maggior parte del team di sviluppo, scontento delle tabelle di marcia imposte da Electronic Arts (che nel frattempo aveva deciso di continuare con programmatori interni la saga di Medal Of Honor), si era riunita sotto un nuovo nome che aveva subito catturato l'attenzione del publisher rivale Activision, alla disperata ricerca di un rivale da contrapporre all'FPS incentrato sulla seconda guerra mondiale, il cui interesse era, all'epoca, ai massimi livelli. L'inizio di una nuova era: Call Of Duty Iniziò così lo sviluppo del capostipite di quello che si sarebbe rivelato essere uno dei più importanti franchise della casa californiana. Call Of Duty (2003) è, per moltissimi aspetti, il vero seguito di Allied Assault: non solo ne ricalca il periodo storico, ma anche l'engine utilizzato (l'id Tech3) è lo stesso. Il maggior tempo passato insieme e l'esperienza maturata con il titolo precedente permisero all'opera prima di Infinity Ward di scrivere subito una pagina importante nel mercato di videogame, tanto che il seguito (pubblicato nel 2005) ne fu una naturale conseguenza. La popolarità di Call Of Duty non conosceva limiti e, per permettere ai ragazzi di Zampella di respirare, Activision affidò a Treyarch lo sviluppo dei capitoli "dispari"; così, mentre nel 2006 usciva il terzo episodio, nel 2007 si verificava la svolta della saga con Modern Warfare: non più elmetti dell'anteguerra, al giocatore veniva finalmente data la possibilità di imbracciare fucili contemporanei, e di fronteggiare le nuove minacce terroristiche che attendevano l'umanità. Modern Warfare: talmente amato da meritarsi una remastered Prima dei "fattacci" del 2010 c'era ancora tempo per un altro seguito: Modern Warfare 2 fu l'ennesimo e ultimo pezzo da Novanta per Infinity Ward, che dopo quel titolo, orfana dei suoi membri più significativi, non riuscirà più a raggiungere gli elevatissimi standard a cui si era abituata.