Nintendo Switch, Hideki Kamiya: il menù Home della console fa schifo, dice il director di Bayonetta 3

Hideki Kamiya, director di Bayonetta 3, ha detto la sua sul menù Home di Nintendo Switch e come suo solito non ci è andato leggero, riferendo semplicemente che fa schifo, sebbene le espressioni utilizzate da Kamiya siano state anche più colorite.



Il fondatore di Platinum Games, attualmente impegnato su Bayonetta 3 per Nintendo Switch, è un personaggio già noto in ambito Twitter per le sue sparate decisamente schiette, pure troppo. In questo caso se l'è presa con l'impostazione della dashboard della console Nintendo, in particolare per come viene visualizzata l'interfaccia utente, elemento che in effetti è stato al centro di alcune critiche.



"Il Menù Home di Nintendo Switch è una m**da, con tutte quelle schifose icone giganti allineate in una singola riga, ma con il resto dei giochi che vengono invece lanciati in un secchio della spazzatura chiamato Tutti i Giochi", ha scritto il director di Bayonetta 3 in un tweet in giapponese, tradotto più o meno liberamente da Nintendo Soup.



"Vorrei sapere se quelli che hanno progettato questo menù abbiano mai utilizzato Nintendo Switch". Insomma, pur rimanendo profondamente fedele a Nintendo e alla sua console, Kamiya non ha risparmiato critiche nel suo classico stile ad alcuni elementi che considera "perfettibili", per così dire, in Nintendo Switch.





スイッチの糞ホーム、糞デカいゲームのサムネが数個貧相に並んでそれ以外のゲームは「すべてのゲーム」つーゴミ箱に放り込まれててマジありがてえわ...ウドンテンニの人間スイッチ遊んだことねえだろ...? 売ってお終いか...? — 神谷英樹 Hideki Kamiya (@PG_kamiya) December 30, 2019